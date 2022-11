Schauspieler-Wechsel: Noah Centineo ersetzt Jake T. Austin in „The Fosters“

Nach Staffel zwei von „The Fosters“ wurde die Rolle von „Jesus Adams Foster“ neu besetzt und Jake T. Austin durch Noah Centineo ersetzt. Fans waren entsetzt und in einem Q&A auf Twitter erkläre der „Zauberer vom Waverly Place“-Star, dass seine Rolle in „The Fosters“ in der dritten Staffel weniger Sendezeit bekommen sollte und er nicht von anderen Projekten zurückgehalten werden wollte. Dieser Schauspieler-Wechsel war jedoch super für Noah Centineo, der danach seine Rolle im Netflix-Hit „To All The Boys I’ve Loved Before“ ergatterte.