SB: Geht mein Sperma aus, wenn ich oft onaniere?

Von wegen! Jungs brauchen sich keine Sorgen zu machen, denn sie können unendlich viel Sperma produzieren. Während ihres gesamten Lebens sind es um die 30-50 Liter. Um immer einen kleinen Vorrat für mehrere Samenergüsse zu haben, speichert der Körper die Flüssigkeit in den Samenbläschen ab – aber nur für kurze Zeit! Denn älteres, überschüssiges Ejakulat wird sofort abgebaut oder ausgeschieden! Deshalb befinden sich in jedem Samenerguss immer nur ganz frische Spermien.

Aber: Wenn ein Junge über einen längeren Zeitraum täglich mehrmals onaniert, sind die Samenzellenlager im Nebenhoden und in den Samenblasen irgendwann mal leer, weil mehr "verbraucht" wird als nachproduziert werden kann. Das führt dazu, dass der Gehalt an Spermien in der Samenflüssigkeit abnimmt. Das erkennt man daran, dass der Samenerguss dann durchsichtiger und insgesamt etwas weniger wird. Legt der Junge eine Pause vom Onanieren ein, sind die Lager innerhalb weniger Tage wieder voll und das Sperma sieht wieder milchiger aus.

