Zu viel Sperma?

Die Menge an Samenflüssigkeit, die bei einem Orgasmus aus dem Penis spritzt, wird häufig überschätzt. Tatsächlich ist es nicht viel mehr als ein Teelöffel voll. Die Menge hängt aber auch von der Häufigkeit ab, in der ein Junge Samenergüsse erlebt. Das kann nämlich von Junge zu Junge verschieden sein. Kommt ein Junge mehrmals am Tag zum Höhepunkt, wird die Spermamenge meist von Orgasmus zu Orgasmus weniger. In einem Samenerguss tummeln sich zwischen 80 und 300 Millionen Spermien – für eine Schwangerschaft reicht jedoch ein einziges. Ein Erguss besteht zu 90 bis 95 Prozent aus einer Art Nährlösung. Sie schützt die Spermien und dient ihnen als Transportmittel.