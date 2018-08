Sandra Lambeck: Sex-Challenge!

Ex-"Berlin - Tag und Nacht"-Star Sandra Lambeck schockt ihre Fans mit diesem Sex-Geständnis.

Sandra Lambeck: Krasse Sex-Beichte

Dieser neue Twitter- und Instagram-Hype geht derzeit viral: Nutzer beschreiben unter dem Hashtag #withoutsex, wie lange sie keinen Sex mehr hatten und – noch viel wichtiger – wie sie sich dabei fühlen. Ein ausgewogenes Sexleben beeinflusst das Wohlbefinden und die Lebensqualität, das ist nicht nur ein Irrglaube, sondern wird von der Weltgesundheitsorganisation bestätigt. Andere Studien belegen sogar, dass Menschen, die viel Sex haben, gesünder sind. Doch worin liegt der Sinn in diesem neuen Trend? Auch Ex-"Berlin - Tag und Nacht"-Star Sandra Lambeck ist auf den Zug mit aufgesprungen und hat ein Sex-Geständnis abgelegt. Zu einem sexy Instagrambild nur im Bikini unter der Dusche schreibt die schöne Berlinerin "Day 320 without Sex: I was showering today and I looked up and said „That‘s right! all over my face Mami 💦" zu Deutsch: "Tag 320 ohne Sex: Ich duschte heute und ich schaute auf und sagte: "Das stimmt! überall auf meinem Gesicht Mami".

Ein Beitrag geteilt von SANDRA LAMBECK (@sandralambeck) am Jul 31, 2018 um 11:03 PDT

Krasse Sex-Challenge

Geteiltes Leid ist halbes Leid: Deswegen tummeln sich aktuell eine Reihe untervögelter Twitter-User unter dem Hashtag #withoutsex mit dem Satzanfang "Day xx without sex". Sie berichten, seit wie vielen Tagen sie keinen Sex mehr hatten und wie es ihnen dabei geht. Die User schildern Gedanken und Situationen, die sie im Zuge ihres Sexentzuges hegen oder erleben. Ob sie dabei immer bei der Wahrheit bleiben, ist fraglich, denn im Vordergrund steht Humor. Sicher ist allerdings, dass dieser Hype wirklich jedem guttut: Sexuell frustrierte Singles sehen, dass auch andere Durststrecken haben. Vergebene stellen wegen mangelndem Sex nicht direkt ihre Beziehung in Frage und die wenigen, die die fünfmal-Sex-pro-Woche-Marke ohne Probleme knacken, erquicken sich am Leid der anderen. Wir sind schon gespannt, welche Promis noch auf den neuen Hype aufspringen und Details ihres Sex-Lebens beziehungsweise des nicht vorhandenen Sex-Lebens berichten.

Day 459 Without Sex: Slapped a cop to remember how it felt to be chased by man #withoutsex — Tehran (@1dorkycutie) 27. Juli 2018

Day 457 without sex : My imaginary friend isn’t André anymore. It’s Juliette and she’s not a friend... #dayswithoutsex #withoutsex #lol — Johnny FRS (@djo_frs) 29. Juli 2018

