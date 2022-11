Sänger oder Schauspieler? Diese Stars können sich nicht entscheiden!

Singende Stars Teil 1

Dass die meisten Disney-Stars wie z.B. Demi Lovato (18) nicht nur vor der Kamera eine gute Figur machen, sondern auch noch die Bühne rocken, ist kein großes Geheimnis. Aber wusstest du, dass Ed Westwick (23) von "Gossip Girl" auch singt? Oder dass jetzt auch Christina Aguilera (29) eine Schauspielkarriere plant? Wir zeigen dir die singenden Schauspieler und schauspielernden Sänger und garantieren: Da wird bestimmt die ein oder andere Überraschung dabei sein! Viel Spaß mit Teil 1!

50 Cent: Seine bisherigen Rollen

Sein Filmdebüt feierte 50 Cent 2005 mit seinem Film "Get Rich Or Die Tryin'". Darauf folgten Auftritte in weiteren Hollywood-Produktionen - und auch im aktuellen Film "Twelve" hat Fiddy eine Rolle übernommen!

50 Cent rappt "You should be Dead"

Seine bisherigen Alben: 2003: Get Rich Or Die Tryin' 2005: The Massacre 2009: Before I Self Destruct Berühmt wurde Ashley Tisdale mit ihrer Rolle als Sharpay in "High School Musical 1 - 3" und ihrer Hauptrolle als Maddie in "Hotel Zack & Cody". Danach drehte Ashley Filme wie "Party Date - Per Handy zur großen Liebe" oder "Die Noobs - Klein aber gemein". Insgesamt war sie schon in neun Filmen und 21 Fernsehserien zu sehen! Ihre bisherigen Alben: 2007: Headstrong 2009: Guilty Pleasure

Beyoncé: Ihre bisherigen Rollen

Beyoncé fehlt nach eigenen Aussagen nur noch eine wichtige Trophäe in ihrem Schrank: Der Oscar! Und den will sie sich auch holen! Das erste Mal stand die Sängerin 2001 für "Carmen" vor die Kamera. Ihren ersten schauspielerischen Erfolg konnte sie in dem Film "Austin Powers in Goldständer" (2002) einfahren. Es folgten Rollen in "Fighting Temptation" (2003), "Der rosarote Panther" (2006), "Dreamgirls" (2006), "Cadillac Records" (2007) und "Obsessed" (2008). Fleißig, fleißig. Der Oscar kann also kommen!

Ihre bisherigen Alben: 2006: B'Day

Big Time Rush: Ihre bisherigen Rollen

Die Band "Big Time Rush" singt nicht nur, sondern spielt auch in der gleichnamigen Fernsehserie die Hauptrolle! Besser kann man Schauspielern und Singen gar nicht miteinander verbinden!

Big Time Rush singen "This Is Our Someday"

Ihre bishere Alben: 2010: B.T.R. Ihren ersten großen Fernsehauftritt hatte Britney Spears bereits 1991 in der beliebten amerikanischen TV-Show "Mickey Mouse Club". Nach ihrem Durchbruch als Sängerin hatte sie verschiedene kleine Gastrollen. 2002 veröffentlichte sie ihren ersten Kinofilm "Not A Girl - Crossroads". Ihre bisherigen Alben (Auswahl): 999: …Baby One More Time 2000: Oops!… I Did It Again 2001: Britney

Bushido: Seine bisherigen Rollen

2009 war Bushido das erste Mal an der Seite von Komiker Hape Kerkeling in "Horst Schlämmer - Isch kandiere" zu sehen. 2010 folgte "Zeiten ändern sich", die Verfilmung seiner Biografie. Seine bisherigen Alben (Auswahl): 2003: Vom Bordstein bis zur Skyline 2005: Staatsfeind Nr. 1 2007: 7

Christina Aguilera: Ihre bisherigen Rollen

Christina Aguilera ist erst ganz frisch im Filmgeschäft und schlägt gleich doppelt zu: In diesem Jahr übernahm sie Rollen in den Filmen "Burlesque" und "Männertrip". "Burlesque" läuft bei uns übrigens am 06. Januar 2011 in die Kinos. Ihre bisherigen Alben (Auswahl): 2002: Stripped 2010: Bionic

Demi Lovato: Ihre bisherigen Rollen

Wenn man den Namen Demi Lovato hört, denken Filmfans sofort an "Camp Rock" und "Camp Rock 2". Die beiden Musikfilme sind aber nicht die einzigen Film- und Fernsehproduktionen, in denen das Hollywood-Girl mitgewirkt hat. Seit 2009 spielt sie unter anderem in der Serie "Sunny Monroe" mit und 2009 übernahm sie in dem Film "Prinzessinnen Schutzprogramm" eine der beiden Hauptrollen - an der Seite von Selena Gomez.

Demi Lovato singt "Here We Go Again"

Ihre bisherigen Alben: 2008: Don't Forget 2009: Here We Go Again Bekannt wurde Ed Westwick durch seine Rolle als Chuck in der Serie "Gossip Girl". Ed Westwick hat noch keine Singles und Alben veröffentlicht.