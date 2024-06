Sabrina Carpenter: Alle Infos zu ihrem neuen Album "Short n' Sweet"

Nach ihrem mega Erfolg mit "Espresso", den Sabrina Carpenter bereits im April veröffentlicht hat, können wir uns sicher sein, dass auf "Short n' Sweet" noch eine Menge andere Hits zu finden sein werden! In der Beschreibung zu den verschiedenen "Short n' Sweet"-Varianten, die man in ihrem Shop vorbestellen kann, steht: "'Short n' Sweet" zeigt den schillernden Geist von Sabrina Carpenter, dem Popstar im Taschenformat, mit einer überlebensgroßen künstlerischen Präsenz. Mit einem Gold-Album und mehreren Platin-Singles in der Tasche ist es kein Wunder, dass 'Espresso', die Debütsingle des kommenden Albums, alles hat: Texte, die einem zum Kichern und Erröten bringen, und Songwriting, bei dem man sich wünscht, man hätte zuerst dran gedacht." Ob das auch aufs ganze Album zutrifft? In einem Interview mit Cosmopolitan im März hat die Sängerin mehr über den Vibe ihrer neuen Songs verraten: "Ich fühle mich jetzt viel freier und freue mich mehr auf das, was ich mache, weil ich erkannt habe, dass das Genre nicht unbedingt das Wichtigste ist. Es geht um Ehrlichkeit und Authentizität und um das, was dich anzieht. Auf meinem letzten Album waren viele Genres vertreten, und ich denke, dass ich das auch weiterhin tun werde, wenn ich Musik schreibe." Es scheint also so, als könnten wir uns auf ein sehr abwechslungsreiches Album freuen. 😊