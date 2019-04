"P.S. Ich liebe Dich" Darum geht's: Holly und Gerry wollten ihr ganzes Leben miteinander verbirngen, doch dann stirbt Gerry. Holly ist gerade erst 29 und verkriecht sich in ihr Schneckenhaus. Bis sie eines Tages einen Brief bekommt, in Gerrys Handschrift geschrieben. Und es kommen weitere Briefe, in denen er Holly Aufgaben stellt und mit "P.S. Ich liebe Dich" unterschreibt. Hauptdarsteller: Hilary Swank, Gerald Butler