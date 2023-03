"Riverdale"-Star Camila Mendes: Das hat sie vom Set mitgenommen!

Camila Mendes: "Mit Blicken durchbohrt werden"

"Es ist ein bittersüßes Gefühl. Es ist schon irgendwie komisch zu wissen, dass nun bald alles vorbei ist und die Show nicht mehr ein Anker in meinem Leben ist. Immerhin habe ich seit Anfang meiner Zwanziger mitgespielt. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr auf ein neues Kapitel und kommende Projekte", so Camila Mendes im Interview. Als Andenken für ihre "Riverdale"-Zeit hat sie sogar ein Geschenk vom Requisiten-Team bekommen. Und zwar hat sie ein Bild von Victoria Lodge bekommen, dass in der Serie in dem ehemaligen Büro ihres Vaters hing. Nun hat Camila das Porträt in ihrem Haus, in ihrer Gästetoilette platziert.

"Ich wollte es unbedingt in meiner Gästetoilette aufhängen, dass meine Gäste beim Pinkeln von Victorias Blicken durchbohrt werden. Ich fand das witzig", fügte sie hinzu. Außerdem äußerte Camila Mendes den Wunsch, noch weitere Kleinigkeiten vom Set mitzunehmen. Wer weiß, vielleicht werden am Ende der Show noch weitere Gegenstände an die "Riverdale"-Schauspieler*innen verschenkt. 🥴

