Das Reels Summer Camp vorbei

Der Sommer ist so gut wie rum und damit endet auch das Reels Summer Camp! BRAVO und Instagram haben die Zeit zusammen mit euch genossen, in fünf unvergesslichen Themenwochen habt ihr eure Kreativität bewiesen und einfach Spaß gehabt. Als Dank für eure Motivation und die Liebe die ihr in eure #Reels gesteckt habt, möchten wir euch etwas zurückgeben: Ihr habt entschieden, wer mit seinem Clip den Reels-Choice-Award gewonnen hat!

Reels-Choice-Award: Das sind die Gewinner

Ihr habt reichlich gevotet und abgestimmt, wer das Zeug zum Reels-Champion hat! Hier ist das Ergebnis, der Gewinner des Reels-Summer-Camps ist …

Herzlichen Glückwunsch 🎉. @ BRAVO

Reels Choice Award: Platz 1

Mit seinem Kartentrick hat Jesper uns verzaubert! Instagram/@jespermagician

Jesper hat es geschafft – er ist Gewinner des Reels Summer Camps 2020! Wir sagen "Herzlichen Glückwunsch" und bedanken uns für dieses krasse Reel, das uns immer wieder zum staunen bringt! Platz 1. geht an dich, #Entertain at its Bests!

Reels Choice Award: Platz 2

Liebe geht nicht immer durch den Magen, für Julia geht sie über Reels! Instagram/@bakalando

Den zweiten Platz belegt unsere Back-Queen Julia! Mit ihrer Tortenkunst hat Bakalando uns in der #MAKE-Woche überzeugt und euch offensichtlich auch. Herzlichen Glückwunsch!

Reels Choice Award: Platz 3

Wie krass ihre Dancing-Skills sind, hat Samy uns bewiesen! Instagram/@ruelovley

Auch Samy hat sich aufs Siegerpodest getanzt, für die Aktionswoche #MOVE hatte sie sich ein paar coole Steps überlegt und ihren Dance per Reels festgehalten. Für die krasse Performance gab es Platz 3 beim Reels-Choice-Award. Herzlichen Glückwunsch Samy!