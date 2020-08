Das Reels Summer Camp endet

Der Sommer ist so gut wie rum und damit endet auch das Reels Summer Camp! BRAVO und Instagram haben die Zeit zusammen mit euch genossen, in fünf unvergesslichen Themenwochen habt ihr eure Kreativität bewiesen und einfach Spaß gehabt. Als Dank für eure Motivation und die Liebe die ihr in eure #Reels gesteckt habt möchten wir euch etwas zurückgeben, denn das große Reels-Finale steht noch an – jetzt wird es spannend!

Reels Choice Award

Unter allen Reels die mit dem Hashtag #ReelsSummerCamp getaggt wurden, haben wir unsere drei Favoriten ausgewählt. Der Gewinner das am Ende ein Reels mit Leoobalys drehen, aber auch die anderen beiden Teilnehmer gehen nicht leer aus! Auf sie wartet ein ganz besonderes Eis-Paket. Jetzt seid ihr an der Reihe: Wählt aus unseren drei Finalisten eure Favoriten und stimmt in unserer Umfrage unten ab! An dieser Stelle möchten wir uns schon mal bei jedem bedanken, der am #ReelsSummerCamp teilgenommen habt. Bleibt weiterhin so kreativ und motiviert, wie jetzt schon!

#MOVE - SAMY: Hier könnt ihr euch ihr Reel ansehen

Samy hat auf ihrem Account @ruelovley einen coolen Tanz zu "Painkiller" von Ruel aufgenommen. Instagram/@ruelovley

#ENTERTAIN - JASPER: Hier könnt ihr euch sein Reel ansehen

Mit seinen coolen Kartentricks hat uns @jespermagician voll überzeugt! Instagram/@jespermagician

#MAKE - JULIA: Hier könnt ihr euch ihr Reel ansehen

Man muss sich nicht immer selbst zeigen: Finalistin Julia begeistert auf ihrem Account @bakalando mit leckeren Rezepten. Instagram/@bakalando

Jetzt seid ihr gefragt: Wer soll das #ReelsSummerCamp gewinnen? Stimmt ab! 😍

Gevotet wird bis Montag, 17.8.2020,12.00 Uhr!

