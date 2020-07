Das REELS SUMMER CAMP startet!

Der Sommer deines Lebens mit BRAVO und Instagram – seit dem 1.7.2020 läuft das REELS SUMMER CAMP! In diesen sechs Wochen dreht sich alles um die neue Instagram-Funktion Reels und jede Menge Fun. In unserer Aktionswoche "ENTERTAIN" wollen wir deine Fähigkeiten als Entertainer auf die Probe stellen, falls du nicht der geborene Entertainer bist, macht #REELS dich zu einem 😉

ENTERTAIN mit Chany Dakota und Nathan Goldblat

Gerade auf Instagram sind wir unsere eigenen Entertainer, schließlich haben wir Follower die unterhalten werden wollen und unser Profil mit unseren Feedpostst, Storys und Reels, ist unsere Bühne. Was wir als normale User liebevoll nebenbei betreuen, ist für Instagram-Profis wie Chany Dakota und Nathan Goldblat aber nicht nur Alltag, sondern auch harte Arbeit.Coolen Content zu kreieren, der abwechslungsreich ist und Spaß beim zugucken bereitet, ist bei Weitem nicht so easy wie es aussieht. Trotzdem sind die beiden absolute Entertain-Experten und stehen euch in dieser Aktionswoche mit Tricks und Tipps für das #ReelsSumemrCamp zur Seite.

Mit über 1.700 Instagram Pics weiß Chany wie man entertaint! Instagram @ChanyDakota

Ihre über 260 Tausend Follower weiß die hübsche Influencerin bei Laune zu halten. Ihr bunter Feed spiegelt Chanys Persönlichkeit wieder, nicht ohne Grund hieß ihr erster Song "Give Me Rainbows" – sie liebt das fröhliche Farbenspiel und auch ihren Follower lieben ihre Content. In unserer Aktionswoche zeigt Chany euch wie aus ihr eine richtige Entertainerin geworden ist und worauf es dabei wirklich ankommt – also seid gespannt auf Chanys Reels!

Nathan Goldblat zeigt euch mit Reels seine Entertainer-Skills! Instagram @Nathan.Goldblat

"Ich mache hier einfach mein Zeug und freue mich wenn du es feierst" schreibt Nathan Goldblat in seiner Caption und beschriebt damit ganz genau welche Art Entertainer er ist. Der 20-Jährige ist einfach super real und begeistert seine Follower einzig und allein mit dem was er ist und macht – und das kommt mega an! Mit fast 700 Tausend Abonnenten gehört er zur Creme-de-la-Creme der Social-Media Entertainer, egal ob cute Couple-Posts, witzige Pranks oder abgefahrere Hacks, Nathan bringt euch nicht nur zum lachen sondern meistens auch zum staunen. Im #ReelsSummerCamp verrät er euch wie man zum realen Entertainer wird ohne ein Selbstdarsteller zu werden…

ENTERTAIN – So machst du mit!

Was lieben deine Follower an dir? Deine sarkastische Art, deine Witze, wie lässig du mit dem neusten Gossip umgehst? Überleg dir wie du dich von deiner besten Seite ziegen kannst und wie du deine Follower zum strahlen bringst und poste dein Reels bis spätestens 5.8.2020!

Aber Achtung, diese drei Dinge sind wichtig, wenn du dein Reels zum Summer Camp postest:

Teile dein Reels auf Instagram in deinem Feed, nicht (nur) in deiner Story!

Nutze den Hashtag #ReelsSummerCamp!

Verlinke @BRAVOMagazin bei deinem Posting auf Instagram

und schon bist du dabei und hast die Chance auf den #ReelsChoiceAward!