Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren

Das Ravensburger Spieleland in Baden-Württemberg hat acht Themenwelten. So kann man sich in Ravensburger Spielen wie dem „Verrückten Labyrinth“ oder „Tempo, kleine Schnecke“ austoben. Der Park richtet sich eher an Kinder von zwei bis 12 Jahren, begeistert aber auch Teenager und Erwachsenenen Herzen. Schließlich ist man nie zu alt für Spiele! Öffnungszeiten: von Ende März bis Anfang Oktober täglich von 10 bis maximal 18 Uhr, Eintrittspreise: Besucher ab 15 Jahre zahlen 35,50 Euro, Kinder von 3 bis 14 Jahren zahlen 33,50 Euro