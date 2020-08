Back to School: Ein neues Schuljahr beginnt!

Mal ehrlich, der Wechsel von sechs Wochen ausschlafen und am See chillen zurück zum frühen Aufstehen und den ganzen Tag im Unterricht zu sitzen, ist schon echt hart und kann einen ziemlich runterziehen. Statt sich aber die Laune komplett vermiesen zu lassen, versuch dich in diesem Schuljahr lieber darauf zu konzentrieren, welche Fächer dir doch Spaß machen und was dein Ziel für später ist. Zugegeben, das ist oft schwer, aber es lohnt sich, wenn du später mal das Studium oder die Ausbildung machen kannst, auf das/die du richtig Bock hast und mit den Tipps von Unternehmerprofi Jonas Nagel unten im Video vielleicht sogar mal dein eigenes Start Up gründest. Oder du machst dir jetzt schon bessere Laune mit dem Gedanken an deinen coolen Ausandsaufenthalt nach der Schule in Neuseeland oder ein freiwilliges soziales Jahr. Sofort kommt einem der öde Matheunterricht ein bisschen weniger nervig vor!

Was erwartet dich im neuen Schuljahr: Der Test verrät es dir!

Wenn du gerna mal einen Blick in deine schulische Zukunft werfen willst, dann mach einfach unseren Psychotest. Der zeigt dir nämlich, worauf du dich einstellen kannst und was garantiert richtig gut laufen wird in deinem neuen Schuljahr. Neue Freunde, die große Liebe oder der perfekte Karrierestart – Alles ist möglich!