Probleme mit der Scheide? Hier gibt's Hilfe!

Brennen, Jucken, Ziehen, Probleme beim Einführen von Tampons oder dem Penis? Hier gibt es wichtige Infos, woran es liegen kann und wie Du das Problem aus der Welt schaffen kannst.

Die Scheide ist ein sensibler Bereich des weiblichen Körpers. In der Pubertät bekommt er durch körperliche Veränderungen und die Entdeckung der eigenen Sexualität mehr Aufmerksamkeit und eine ganz andere Bedeutung, als vorher. Einige Mädchen kommen prima mit diesen Veränderungen zu Recht. Andere sind etwas verunsichert, ob mit ihnen alles okay ist. Denn nicht jede Veränderung wird gleich als angenehm empfunden. Jedes Mädchen braucht deshalb Zeit, sich an alle Neuerungen zu gewöhnen. Das ist normal.

Es gibt allerdings auch Krankheiten oder Infektionen an den Schamlippen, dem Scheideneingang oder den inneren Geschlechtsorganen, die nicht gesund oder normal sind. Und wenn es Probleme beim Sex gibt, lassen die sich auch ganz leicht lösen, wenn Du die richtigen Informationen hast.

Deshalb findest Du hier die wichtigsten Infos rund um die Probleme, wegen denen täglich Mädchen an das Dr.-Sommer-Team schreiben.

Los geht's:

Jucken, Brennen, Ziehen:

» Scheidenpilz! Symptome und schnelle Hilfe!

» Blasenentzündung! Was hilft. . .

» Sexuell übertragbare Krankheiten

Ausfluss und Geruch:

» Geruch aus der Scheide!

» Ausfluss! Warum Du ihn hast und was normal ist!

Aussehen der Vulva:

» Vulva-Galerie: Schau welche Unterschiede es gibt!

» Wo der Kitzler ist!

» Umfrage: Wie andere ihre Scheide finden!

Das Jungfernhäutchen:

» Infos über das Jungfernhäutchen

» Gerüchte übers Jungfernhäutchen

Probleme beim Sex:

» Wenn Du nicht feucht wirst!

» Brennen nach dem Sex!

» Schmerzen beim Sex!

» Den Penis schmerzfrei einführen - So geht's!

Probleme mit Tampons:

» Alles über Tampons!

» Binden oder Tampons? Was ist besser?

» Problem beim Herausziehen des Tampons?

Wenn das Jungfernhäutchen besonders ist!

» Beim Frauenarzt! Die wichtigsten Infos