Nach ihrem Debüt-EP „Prettymuch an EP“ releast die fünfköpfige Boyband "PRETTYMUCH" am Freitag ihr Folge-EP "Phases". Fans von den kanadisch-amerikanischen Jungs finden dort unter anderem ihren neuesten Track "Gone 2 Long"! Wusstet ihr eigentlich, dass PRETTYMUCH von demselben Musikproduzenten gegründet wurde, der auch One Direction ins Leben rief? Simon Cowell heißt der Brite.