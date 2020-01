Wenn es um gute und wohltätige Zwecke geht, ist Pop-Star Pink immer ganz vorne mit dabei. Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit und auch sie lassen die Geschehnisse in Australien alles andere als kalt. Deswegen griff sie auch in diesem Fall in ihren Geldbeutel und spendete laut „Huffington Post“ eine halbe Million Dollar (448.000 Euro) für die Bekämpfer der Brände. „Ich bin am Boden zerstört, wenn ich sehe, was gerade in Australien mit den entsetzlichen Buschfeuern passiert. Mein Herz ist bei unseren Freunden und der Familie in Oz“, schrieb die 40-Jährige auf ihrem Instagra,-Kanal. Dazu veröffentlichte sie Links zu Spendenkonten.