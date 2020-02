Der "You- Du wirst mich lieben"-Star Penn Badgley hatte einen richtig coolen Mitbewohner: "Heroes"-Schauspieler Milo Ventimiglia. Eine Star-WG, die nur Vorteile für Penn brachte. Der hat sich nämlich, als er 18 Jahre alt war, regelmäßig den Ausweis vom 10 Jahre älteren Milo ausgeliehen, um in Bars und Clubs gehen zu können. In Amerika ist das nämlich erst ab 21 erlaubt.