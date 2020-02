Die zwei Schauspieler sind mittlerweile ganz oben im Hollywood-Himmel angekommen: Eddie Redmayne spielte Newt Scamander in «Fantastische Tierwesen», Jamie Dornan spielte Christian Grey in der Kinoversion von "50 Shades of Grey". Leider gab es in der Star-WG immer mal wieder Zoff, weil sie vor ihrem Durchbruch immer wieder in unmittelbarer Konkurrenz standen. Heute sind die beiden aber wieder Freunde - great!