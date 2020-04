Pamela Reif: Ihre Workouts sind super hart!

Pamela Reif ist das wohl bekannteste Fitness-Girl in Deutschland. Auf YouTube nimmt die Fitness-Influencerin ihre Fans bei ihrem täglichen Training mit und zeigt ihnen die verschiedensten Übungen, um Po, Bauch, Beine oder Arme in Form zu bringen. Dass ihre Workouts super hart sind und schon den ein oder anderen an ihre persönliche Schmerzgrenze gebracht hat, ist nichts Neues mehr. Dennoch denken immer noch viele Männer, dass Pamelas Workouts ausschließlich für Girls sind. Dieser Bundesliga-Club beweist jetzt jedoch das Gegenteil!

Pamela Reif: Dieser Bundesliga-Club hat sich in sie verguckt!

Derzeit sind viele Fitness-Freaks gezwungen, von zu Hause zu trainieren. Aufgrund der Corona-Krise bleiben die Fitnessstudios weiterhin geschlossen, um trotzdem in Form zu bleiben, setzten deshalb viele jetzt auf Home-Workouts. Von der Trainingsflaute sind auch die Fußballstars derzeit betroffen. Sie befinden sich derzeit im Home-Office und wissen nicht, wann sie wieder zurück aufs Feld dürfen. Dennoch müssen auch sie sich fit halten. Wie sie das schaffen? Mit den Home-Workouts von Pamela Reif! Das verriet jetzt ein Fußballer des SC Paderborns. In einem Interview erzählt Sebastian Schonlau: „Wir haben uns ein bisschen in Pamela Reif verguckt und machen sämtliche Workouts aus ihren Videos mit ihr. Ich muss wirklich sagen, die macht uns fertig. Da haben wir schon ordentlich zu kämpfen.“

Über diese mega News freut sich auch Pamela Reif! Instagram @pamela_rf

Pamela Reif: Auf Instagram teilt sie die krasse News!

Mega! Das macht auch die Fitness-Queen selbst super stolz. Nachdem Pamela Reif 2017 eine Beziehung mit dem Torwart Loria Karius nachgesagt wurde, macht sie mit ihren Workout-Videos gleich eine ganze Mannschaft fertig! Auf Instagram postet sie die krasse News und motiviert auch andere Männer, mit ihren Workouts zu trainieren. „Könnt ihr euren Freund schicken, jetzt haben die Männer keine Ausrede mehr“, so die 23-Jährige.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!