Orgasmus-Spezial für Jungen!

Wie merkt man, ob man einen hatte? Und was ist, wenn man keinen kriegt? Hier gibt's alle wichtigen Facts zum Gipfel der Lust!

Der Orgasmus ist für viele das wichtigste Ziel beim Sex und bei der Selbstbefriedigung. Klar, denn die intensiven sexuellen Gefühle sind mit keinem anderen Gefühl vergleichbar. Deshalb wird um den Orgasmus meistens viel Wirbel gemacht. Oft soll er kommen, am besten gleich mehrmals hintereinander. Das Paar soll zusammen kommen und wer keinen hat, hat gleich ein Riesenproblem. Alles Unsinn! Lass Dich von solchem Orgasmus-Stress nicht verrückt machen. Denn so einfach ist das nicht immer alles. Die einen kommen manchmal zu schnell, andere kommen hin und wieder gar nicht. So kann es Jungen und Mädchen gehen. Doch weil die körperlichen Abläufe beim Sex bei Jungen und Mädchen unterschiedlich sind, gibt es hier vor allem die wichtigsten Infos für Jungen:

Hier erklären wir Dir, was ein Orgasmus ist, wie Du ihn erkennst, wie oft du einen kriegen kannst und auf welche Weise Du ihn steuerst:

Gezielt zum Orgasmus:

» So kommen Jungs zum Höhepunkt!

» Orgasmus hinauszögern! So geht's!

» Tipps für den gemeinsamen Orgasmus!

» So bringst Du Deine Freundin zum Orgasmus!

» Orgasmus vortäuschen! Warum es Unsinn ist!

» Kein Orgasmus beim Sex! Was jetzt?

Gefühle beim Orgasmus!

» Was ist ein Orgasmus?

» Wie erkenne ich, ob ich einen Orgasmus hatte?

» Wie viele Orgasmen kann man haben?

» Muss man immer zum Orgasmus kommen?

» Kann man den Orgasmus steuern?

» Sollen Paare gleichzeitig kommen?

» Alle Infos zum Thema Orgasmus findest Du hier!