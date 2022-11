Orgasmus hinauszögern: So geht's!

Der Orgasmus ist für viele das Ziel von Sex und Selbstbefriedigung! Die wahren Genießer konzentrieren sich aber auch auf die Phasen, in denen sich die Lust langsam aufbaut und sich die Erregung in Wellen im ganzen Körper ausbreitet. Der Orgasmus ist dann die Krönung des Ganzen. Wer aber lernt, den Weg zum Orgasmus langsam zu gehen, hat länger was davon. Wenn du weißt, wie du einen Orgasmus hinauszögern kannst, kann das auch hilfreich für den Sex mit einem Mädchen sein. Denn Mädchen brauchen oft länger als Jungen, bis sie einen Orgasmus bekommen. Und mit dem richtigen Timing habt ihr beide mehr Spaß beim Sex. Es hat aber noch einen Vorteil: Wenn du deinen Orgasmus rauszögerst, kann das auch mehr Spaß bei der Selbstbefriedigung bringen.