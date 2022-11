Kein Orgasmus beim Sex!

Kevin, 15: Ich habe mir meiner Freundin das erste Mal erlebt. Nach einer halben Stunde kam sie schon zum Orgasmus, aber ich nicht. Es tat ihr dann auch schon weh. Könnt Ihr mir sagen, was da schief gelaufen ist?

Dr.-Sommer-Team: Das kann auch Jungen passieren.

Lieber Kevin,

keine Sorge: Es ist normal, wenn beim Sex nicht immer beide zum Orgasmus kommen. Oft ist es zwar so, dass die Mädchen beim Geschlechtsverkehr unbeabsichtigt auf ihren Höhepunkt verzichten müssen, weil Jungen im Allgemeinen schneller erregbar sind. Es kann aber auch umgekehrt sein: Ist der Junge zum Beispiel sehr aufgeregt oder sehr darauf fixiert als guter Liebhaber rüber zu kommen, kann sich das auf seine Erregung auswirken. Vielleicht war es auch bei Dir so, dass Du bei Eurer Premiere zwar Lust hattest, aber doch innerlich etwas angespannt warst. Und diese Anspannung kann einem Orgasmus im Wege stehen. Versuche es deshalb mit Entspannung. Folge beim nächsten Mal mehr Deinem Gefühl. Schließe die Augen und spüre den Körper Deiner Freundin und Eure Bewegungen. Wonach ist Dir? Mach es! Probiere es aus! Und irgendwann kommt der Moment, in dem Du merkst, dass sich alles wie von selber ergibt. Dann steuert nicht mehr allein Dein Kopf, was als nächstes passiert. Und das ist die beste Ausgangsposition um zum Höhepunkt zu kommen. Vielleicht klappt es nicht sofort. Aber wenn es sonst zum Beispiel bei der Selbstbefriedigung klappt, wird es auch irgendwann beim Sex funktionieren. Es ist übrigens bei vielen Mädchen so, dass sie es unangenehm finden, wenn der Junge nach dem weiblichen Orgasmus einfach weiter macht. Gönn Deiner Freundin eine Pause. Sie wird Dich wissen lassen, wann sie wieder bereit ist.

Dein Dr.-Sommer-Team

