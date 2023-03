Optische Täuschungen: Die besten Bilder und Gifs

Ok Go hatten 2006 einen riesigen Hit mit ihrem Song "Here It Goes Again" - in dem Musikvideo zeigten die vier Musiker eine Choreographie auf Laufbändern! Selbst bei den Simpsons gab's eine Hommage!

Diesmal haben sich die Jungs den optischen Täuschungen verschrieben - ein total verrücktes Video ist dabei rausgekommen. Und wieder einmal: am Stück gefilmt. Respekt!

