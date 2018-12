One Direction: Ihre lustigsten Sprüche

Ablachen total! Die Jungs von One Direction bringen die lustigsten Sprüche - hier findest Du sie.

Vier Jahre One Direction! Was wir von Anfang an an den Jungs lieben? Ihre Liebenswürdigkeit? Ihr Aussehen? Ihr Talent? Ja, ja und ja! Aber eine Sache sticht besonders heraus: ihr Humor!

Egal ob auf Tour oder in Videos, die fünf Jungs bringen einen immer zum Lachen! So wie bei einem Konzert in Columbus. Dort musste Harry Styles einen Süßigkeiten-Tanga anziehen. Zum Anknabbern - dachte sich auch Zayn Malik, der einfach zuschnappte. Okay, ganz freiwillig war das nicht. Aber superlustig!

One Direction bringen aber nicht nur lustige Aktionen, sondern auch witzige Sprüche. Hier die coolsten Zitate von und über die süßen Sänger!

Die lustigsten Sprüche von One Direction

Harry:

"Ich mag es frei zu sein. Wenn ich nackt bin, fühle ich mich lebendig. Wir sollten die ganze Zeit nackt sein."

"Wenn ein normaler Mensch zu Bett geht, schläft er ein... Louis beißt mich, wirft Popcorn nach mir, tanzt und dann schläft her."

"Ich weiß, was Nialls seine größte Macke ist: Pupsen!"

Niall:

Interviewer: "Du kannst in diesem Land nicht trinken."

Niall: "Ich bin Ire, so etwas kann nicht passieren."

"Die anderen nehmen immer meine Sachen aus dem Koffer - und dann sehe ich sie nie wieder."

Liam:

"Ich bin Batman und Niall ist Furz-Man."

"Wenn ich nicht richtig abgehen kann, dance ich mit den Fingern ab. So wie gestern im Flieger. Ich hab erst voll spät gemerkt, dass mich die Leute wegen der Finger-Choreo komisch anschauen."

"Zayn darf nicht geweckt werden, wenn er schläft - egal was passiert. Denn sonst kann er zur Zicke werden."

Zayn:

"Warum sagt ihr immer, ich sei der Bad Boy?"

Liam: "Weil du so aussiehst. Du hast als Einziger von uns einen Bart!"

Zayn: "Ich hab nur vergessen, mich zu rasieren."

Louis:

"Ich will ein Mädchen, das über meine Witze lacht - auch über die schlechten!"

Simon Cowell: "In der letzten SMS, die ich von Louis bekam, stand drin: 'Kann ich ein Autogramm von Britney Spears bekommen?'"