Olivia Rodrigo: Neuer Song "vampire" über IHN?

Die neue Single von Olivia Rodrigo handelt von einer toxischen Beziehung zu einem Narzissten, der nicht nur die Gutgläubigkeit, sondern auch die Hilfe und Liebe anderer Menschen ausnutzt. Einige Fans wollen nun wissen: Wer ist dieser mysteriöse toxische Freund, von dem Olivia singt? Ihr erster Verdacht: Produzent Adam Faze, den die Sängerin für kurze Zeit im Sommer 2021 datete.

Der erste Grund dafür ist der Altersunterschied der beiden – den die Sängerin im Song mit den Zeilen "Went for me and not her, `cause girls your age know better" (dt. "Hast dich für mich und nicht sie entschieden, weil Frauen deines Alters wissen es besser.") andeutet. Hinweis Nummer 2 ist das Veröffentlichungsdatum von 'vampire'. Der Song ist seit dem 30. Juni auf allen Streaming-Plattformen verfügbar. Genau zwei Jahre zuvor tauchten die ersten Bilder auf, die Olivia und Adam gemeinsam zeigten. Diese Theorie wurde nun von einer anonymen Quelle über People scheinbar widerlegt: "Der Song handelt nicht von Adam Faze", sagte diese. Aber es gibt noch einen anderen Ex-Freund von Olivia, über den der Song sein könnte.