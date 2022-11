Özil spendet seine komplette WM-Prämie

Unser Nationalspieler Mesut Özil spendet seine komplette Weltmeister-Prämie für einen guten Zweck!

Wow, das ist mal eine große Geste! Selbst im größten Erfolg seiner Karriere denkt Mesut Özil an die Menschen, denen es nicht so gut geht. Medienberichten zufolge spendet der Mittelfeldspieler seine komplette WM-Prämie (ca. 450.000 Euro) an notleidende Kinder in Gaza.

Doch damit nicht genug: Auch den Kindern in Brasilien hilft der 25-Jährige. Via Facebook verkündet Weltmeister Mesut Özil: „Ich hatte schon vor der WM die Finanzierung von elf Operationen für leidende Kinder in Brasilien übernommen. Da wir aber die WM nicht wegen unserer Elf, sondern wegen unserem starken Kader gewonnen haben, werde ich die Zahl nun auf 23 erhöhen.“ Damit will er sich noch einmal ausdrücklich für die „Gastfreundschaft in Brasilien bedanken“.

