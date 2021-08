„Noch nie in meinem Leben“: Die Wahrheit über den Cast!

„Noch nie in meinem Leben“ ist eine der beliebtesten Serien auf Netflix! Die Show ist eine waschechte „Dramedy“ (Mischung aus „Comedy“ und „Drama“), in der sich alles um Devi Vishwakumar dreht, die nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters versucht, ihre Trauer aufzufangen. Und wie macht man das am besten? Indem man möglichst schnell einen festen Freund ergattert, auf Partys eingeladen wird und Drogen angeboten bekommt (um auch mal „Nein“ zu so etwas sagen zu können 🤣). Die Show ging kürzlich in die zweite Staffel und wir haben uns gefragt: Wie alt sind die Schauspieler*innen eigentlich? Immerhin spielen sie alle High-School-Schüler*innen – und wir sind es von anderen Serien gewohnt, dass die Darsteller*innen gerne mal um einiges älter sind als die Figuren, die sie spielen. Da müssen wir uns nur „Riverdale“ anschauen: „Jughead Jones“-Darsteller Cole Sprouse? Ja, der wird nächstes Jahr 30! 😨 Und wie ist es bei den „Noch nie in meinem Leben …“-Darsteller*innen?

Wie alt sind die Mädchen wirklich?

Wie alt ist die Darstellerin von Devi Vishwakumar wirklich? ISABELLA B. VOSMIKOVA/NETFLIX

Fangen wir mit der Hauptdarstellerin an: Maitreyi Ramakrishnan spielt in der Netflix-Show Devi Vishwakumar und ist in der Show 15 Jahre alt. Und wie alt ist ihre Darstellerin? Gar nicht SO viel älter: Geboren ist Ramakrishnan am 28. Dezember 2001, sie ist also aktuell noch 19 Jahre alt. Absolut im Rahmen, würden wir sagen. 😉

Auch noch recht nahe an dem Alter ihrer Figur ist Lee Rodriguez, die in „Noch nie in meinem Leben …“ Fabiola „Fab“ Torres spielt. Sie ist in der Show auch um die 15 Jahre alt und im echten Leben 21 (geboren am 28. November 1999).

Ramona Young, die in der Serie Eleanor Wong spielt, ist die Älteste von den dreien: Sie ist immerhin 8 Jahre älter als ihre Serienfigur, denn sie wurde am 23. Mai 1998 geboren.

Wie alt sind die Jungs wirklich?

Wie alt ist eigentlich Darren Barnet? ISABELLA B. VOSMIKOVA/NETFLIX

Am unangefochten nächsten kommt Benjamin Norris an das Alter seiner Serienfigur: Der Schauspieler ist einer der wenigen Teenager, die bei der Show mitmachen. Es ist bekannt, dass er 2003 geboren ist – an welchem Tag ist allerdings ein Geheimnis (hach, Schauspieler*innen und ihr Alter 🙄😜). Damit ist er also entweder 17 oder 18 Jahre alt – und damit 2 oder 3 Jahre älter als seine Figur Trent Harrison!

Benjamin „Ben“ Gross hat nicht nur einen eher unvorteilhaften Nachnamen („gross“ heißt auf Englisch sowas wie „eklig“), sondern auch einen Darsteller, der vom Alter her einigermaßen passt: Jaren Lewison ist nämlich am 9. Dezember 2000 geboren und damit aktuell 20 Jahre alt. 5 Jahre liegen zwischen ihm und seiner Serienfigur – das ist ein absoluter WITZ im Vergleich zu einem anderen Schauspieler und seiner Figur.

Den absoluten Rekord hält nämlich ein Schauspieler (bzw. genau genommen sogar zwei!): Darren Barnet spielt in der Netflix-Serie Paxton Hall-Yoshida – einen 16 Jahre alten Schüler, auf den Devi mehr als nur ein bisschen steht. Das wäre im echten Leben ein bisschen „gross“, denn Schauspieler Barnet ist tatsächlich bereits 30 Jahre alt! Das macht einen Altersunterschied von ganzen 14 Jahren, wow! Am 27. April 1991 kam er zur Welt. Einige Fans haben sich schon darüber aufgeregt und sind der Meinung, für die Figur Paxton hätte man einen Darsteller finden können, der nicht ganz soooo „alt“ ist. Übrigens: Der andere Schauspieler ist Dino Petrera, der in der Show Jonah Sharpe spielt. Auch er ist mindestens 30, vielleicht sogar 31 – es ist nur bekannt, dass er im Jahr 1991 auf die Welt kam.