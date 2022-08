„Noch nie in meinem Leben…”: Alle Infos zu Staffel 4

"Noch nie in meinem Leben…" Staffel 4: Start

Gute Neuigkeiten für alle Fans der Serie: Die vierte Staffel von "Noch nie in meinem Leben…" ist schon seit längerer Zeit bestätigt. Die Dreharbeiten für die neuen Folgen sind auch schon abgeschlossen, wie Hauptdarstellerin Maitreyi Ramakrishnan am 03. August in einem Tweet bestätigte: "Die Dreharbeiten sind abgeschlossen. Es ist vollbracht! Ich bin so dankbar und überwältigt von meinen Gefühlen." Leider wird Staffel 4 auch die letzte sein. Wann diese aber auf Netflix erscheint, ist noch unklar. Die dritte Staffel wurde erst vor wenigen Wochen auf der Streaming-Plattform veröffentlicht. Da die Dreharbeiten bereits beendet sind, können wir mit den neuen und letzten Folgen wahrscheinlich im Frühling oder Sommer 2023 rechnen.

"Noch nie in meinem Leben…" Staffel 4: Darsteller*innen

Bisher können wir davon ausgehen, dass alle bisherigen Hauptdarsteller*innen auch in der vierten und letzten Staffel von "Noch nie in meinem Leben…" wieder dabei sein werden:

Maitreyi Ramakrishnan als Devi Vishwakumar

Poorna Jagannathan als Dr Nalini Vishwakuma

Richa Moojani als Kamala Nandiwadal

Jaren Lewison als Benjamin "Ben" Gross

Ramona Young als Eleanor Wong

Lee Rodriguez als Fabiola Torres

Megan Suri als Aneesa Qureshi und

und Benjamin Norris als Trent Harrison​

Und was ist mit Darren Barnet aka Paxton Hall-Yoshida? Der hat in der letzten Folge nämlich erfolgreich die High School abgeschlossen und wird nach dem Sommer auf die Arizona State University gehen. Müssen wir in der letzten Staffel etwa auf den Serien-Liebling verzichten? Nein. Das hat Showrunnerin Lang Fisher bereits bestätigt: "Ich möchte, dass ihr wisst, dass Paxton Hall-Yoshida in Staffel 4 dabei ist. Er ist genauso dabei wie in Staffel 3. Das Liebesdreieck ist also noch nicht vorbei", teaserte sie zuletzt in einem Interview an.

Und auch neue Schauspieler*innen werden in Staffel 4 von "Noch nie in meinem Leben" hinzukommen. Einer davon ist "Love, Victor"-Star Michael Cimino. Er wird die Rolle des Ethan übernehmen, ein Skater und neuer Mädchenschwarm an der Sherman Oaks High. Vielleicht bahnt sich etwas zwischen ihm und Aneesa oder sogar Devi an? 👀

"Noch nie in meinem Leben…" Staffel 4: Inhalt

Vermutlich wird Devi wie in den Staffeln zuvor auch in den neuen Folgen zwischen ihren Gefühlen hin- und hergerissen sein. Denn nach dem Liebes-Aus mit Des, spürt Devi in der letzten Folge der dritten Staffel, dass sie doch noch Gefühle für Ben haben könnte. Kurzerhand entschließt sie sich, den selbstgeschriebenen Bums-Gutschein, den sie von ihm bekommen hat, einzulösen. Wie es danach weitergeht, erfahren wir wohl erst nächstes Jahr. In der Schule wird sie ihm auf jeden Fall öfter über den Weg laufen. Werden sie das neue Traumpaar oder wird zwischen den beiden eine merkwürdige Stimmung herrschen? Paxton ist außerdem auch noch nicht ganz aus der Welt, denn seines Umzugs nach Arizona heißt nicht, dass sich Devi und er sich nicht mehr sehen werden… Und mit Ethan kommt zudem ein neuer Charakter ins Spiel.

Hat Devi noch Gefühle für Ben und/oder Paxton? ISABELLA B. VOSMIKOVA / NETFLIX

In Staffel 3 dateten Aneesa und Fabiola für kurze Zeit. Es ist also möglich, dass Aneesa in den neuen Folgen weiterhin ihre sexuelle Orientierung weitererkunden, während Fab vermutlich mit Addison zusammen sein wird. Da Trent das letzte High School Jahr nicht geschafft hat, wird er dieses wiederholen müssen. Dadurch kann er aber auch mehr Zeit mit seiner Freundin Eleanor verbringen. Wir können uns aber sicher sein, dass nicht nur bei Devi im Liebesleben viel los sein wird, sondern auch bei ihren Freund*innen einiges Durcheinander gebracht wird.

Zudem werden unsere Lieblinge der Sherman Oaks High ihr letztes Jahr an der High School verbringen. Das heißt: Neue Herausforderungen, großer Druck und viel Stress. Es ist also auch hier Drama vorprogrammiert.

