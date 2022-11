Netflix Serientod von Onkel Monty in „Eine Reihe betrüblicher Ereignisse“

Die Netflix Verfilmung der Lemony Snicket Bücher „Eine Reihe betrüblicher Ereignisse“ ist etwas für alle Fans von verrückten Fantasy-Geschichten. Die Serie (3 Staffeln) erzählt die Abenteuer der drei Baudelaire Geschwister: Die Waisen geraten nach dem Tod ihrer Eltern ins Fadenkreuz des hinterhältigen Graf Olaf („How I Met Your Mother“-Star Neil Patrick Harris, Foto l.) und müssen allerhand Gefahren überleben – was anderen nicht gelingt. So landen die Kinder in der ersten Staffel nach dem Tod der Eltern bei ihrem crazy – aber sehr liebevollen – Verwandten „Onkel“ Monty (Aasif Mandvi, Foto r.). Der Reptilien Forscher kümmert sich gut um die Geschwister, ist Graf Olaf aber ein Dorn im Auge. Und es kommt schrecklich: Onkel Monty fällt auf einen fiesen Trick des Betrügers rein und verliert sein Leben. Für alle Fans ein echter Schock!