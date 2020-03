„Keeping Up with the Kardashians": Kim Kardashian verliert die Selbstbeherrschung

Dass bei den Kardashians immer was los ist, ist nichts Neues mehr. Mit ihrer Reality-Show „Keeping Up With The Kardashions“ sorgen sie bei den Zuschauern immer wieder für mächtig Unterhaltung. Nach dem Kardashian-Fremdgeh-Skandal letztes Jahr, setzte Kim Kardashian (39) jetzt noch einen drauf: Sie verliert während der Dreharbeiten der 18. Staffel der Reality-Show die Selbstbeherrschung und schlägt plötzlich auf ihre Schwester Kourtney (40) ein. 😱

„Keeping Up with the Kardashians“ : Deshalb ist die Situation eskaliert

Der Grund: Kourtney Kardashian möchte sich schon seit längerem von der Familien-Realityshow distanzieren, um mehr Zeit für ihre Kinder zu haben. Kim hat dafür allerdings wenig Verständnis, immerhin würden ihrer Meinung nach, sie und Schwester Khloé alles für die Familie geben. Das kann Kourtney so aber nicht stehen lassen: „Kim, du tust immer so, als wenn ich nichts mache. Es wird Zeit, dass du mal deine Sicht auf die Dinge veränderst, ich reiß mir auch den Arsch auf! Und selbst wenn ich nur Mutter sein will, dann hast du das auch zu akzeptieren“, so Kourtney. Anschließend wirft sie mit einer Flasche nach Kim. Daraufhin eskaliert die Situation und Kim schlägt auf ihre ältere Schwester ein. Dabei macht sie auch vor ihrem Gesicht kein halt, mit voller Wucht schlägt sie zu.

„Keeping Up with the Kardashians“ : Kourtney verlässt die Show!

Bei Kourtney sitzt der Schmerz dieser Eskalation tief. Sich diese Folgen jetzt im TV anzuschauen, ist für sie nicht einfach, das gestand sie jetzt auf Instagram: „Es war schwierig diese ersten beiden Folgen anzuschauen, aber wir wachsen nun mal in unseren dunklen Momenten über uns selbst hinaus. Ich hatte endlich den Mut dazu, das zu verändern, was mich nicht länger glücklich macht."

Löst man so die Probleme im Hause Kardashian? Sicherlich nicht! Das sieht auch Kourtney so und setzt ihr Vorhaben durch, aus der Familien-Realityshow auszusteigen. Das gab der Reality-Star jetzt auf Twitter bekannt, nachdem ihr ein Follower genau das vorgeschlagen hatte. Krass! Mal sehen, ob sie es wirklich durchzieht.

