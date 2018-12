Kim Kardashian verbannt ihr Baby

Kim Kardashian schickt eiskalt ihr 10 Monate altes Baby Chicago weg!

Kim Kardashian schickt Baby zu ihrer Schwester

Kim Kardashian ist nicht nur eiskalte Geschäftsfrau, sondern auch eine liebende Dreifach-Mama. Die 38-Jährige hat nun so Angst um ihr jüngstes Kind, dass sie die 10 Monate alte Chicago zu Schwester Khloe nach Cleveland schickt. Zwischen Kim Kardashians Villa in Calabasas in Kalifornien und Cleveland in Ohio liegen 3.800 Kilometer. Das ist eine ganz schön lange Strecke für so ein kleines Wesen. Der Grund für diese abrupte Aktion ist: Kim hat Angst, dass Chicago sich bei ihren Geschwistern mit der Grippe ansteckt, denn für so ein Kleinkind kann das schon mal gefährlich werden.

Kim Kardashian: Alternative für Chicago

Doch eine Sache an dieser überstürzten Aktion ist besonders seltsam. Im Umkreis von Kim lebt ihre Mutter Kris, die hätte das Baby ebenfalls zu sich holen können. Hatte die Großmutter etwa keine Lust oder Zeit? Bis dato gibt es noch kein offizielles Statement dazu. Eines ist jedoch gewiss, Chicago hatte eine tolle Zeit bei Tante Khloe und Cousinchen True. Die stolze Tante hat in den vier Tagen diverse Storys der beiden süßen Mäuse auf Instagram hochgeladen. Hier sieht man Chicago und True miteinander spielen und lachen.

