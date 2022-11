Musik hören als Stressbewältigung

Damit auch die Partymusik von all Deinen Freunden voll genossen werden kann, kann man die eigene Musikanlage mit mächtigen Bässen aufwerten. Dann kommen die Bassklänge richtig zur Geltung. Mit dem richtigen Verstärker wird jeder zum Tanzen oder Mitsingen motiviert. Das Coole ist, dass auch der nächste Kinoabend mit Freunden oder eine Online-Game-Session dadurch akustisch gesteigert werden kann.

Noch drei Tipps für Deine nächste Partyplanung: Erstens, frag Deine Freunde vorher, welche Musik sie hören möchten, denn so bekommt jeder die Chance, seine Lieblingssongs zu hören. Und wer seine Gäste von Anfang an miteinbezieht, kommt auch gleich als Gastgeber besser an. Zweitens ist es eine gute Idee, verschiedene Party-Playlists zu erstellen, die eine gute Mischung aus allen Geschmäckern darstellen. Und drittens, nicht vergessen, den Nachbarn Bescheid zu sagen, dass es lauter werden kann. Die meisten zeigen dann Verständnis dafür, dass Du auch einmal verrückt sein willst.