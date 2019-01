Mrs. Bella: Geht die YouTuberin etwa ins Dschungel Camp?

Mrs. Bella: Dschungelcamp 2018?

Das wär doch mal die absolute Sensation, wenn ein Vlogger in das Dschungelcamp ziehen würde, oder? Gesagt, getan – in ihrem jüngsten YouTube-Video spielt Mrs. Bella tatsächlich mit diesem Gedanken. Mit ihrer BFF Dagi Bee spielt sie eine Runde "Wer würde eher..." Die Follower der beiden Girls haben ihnen vorab einige Fragen geschickt, die sie in dem Video beantworten müssen. Eine davon war: "Wer würde eher ins Dschungelcamp gehen?". Daraufhin hielten sowohl Dagi als auch Bella eine Karte mit Mrs. Bellas Namen hoch. Die Girls sind sich also einig. Bellas Begründung: "Ich würde schon in das Dschungelcamp ziehen, damit ich endlich Heuschrecken essen kann. Jedoch würde ich keine Geschlechtsteile oder einen Anus essen. Aber ich würde das schon mal gerne machen, um meine Grenzen auszutesten." Bella hat nämlich tierisch Angst vor Spinnen und erhofft sich durch den Aufenthalt im Dschungel ihre Phoebie endlich bekämpfen zu können. Dagi wäre laut eigener Aussage raus, da sie die Sendung weder anschaut, noch Bock auf all die Challenges hätte. Beide sind sich einig, dass das Dschungelcamp an sich ein cooles Konzept hat, jedoch ist der Ruf ziemlich schlecht. Da ihren Aussagen nach meist Personen in das Dschungelcamp ziehen, deren Karriere bereits am Ende ist. Hier geht es zum Video von Mrs. Bella und Dagi Bee:

Dschungelcamp 2018: Die Kandidaten

Fest steht, dass weder Mrs. Bella noch ein anderer Vlogger im diesjährigen Dschungelcamp zu finden ist. Das sind die Kandidaten:

Sibylle Rauch – Erotik-Ikone

Tommi Piper – Schauspieler & Stimme von Alf

Gisele Oppermann - Model

Chris Töpperwien - Currywurstmann

Evelyn Burdecki - Bachelor-Kandidatin

Domenico de Cicco – Bachelorette-Kandidat

Leila Lowfire – Sex-Expertin

Peter Orloff – Schlager-Star & Produzent

Sandra Kiriasis – Bob-Olympiasiegerin

Bastian Yotta – selbsternannter Millionär

Doreen Dietel - Schauspielerin

Felix van Deventer – GZSZ-Star

Vielleicht treffen wir im Dschungelcamp 2020 auch den ein oder anderen Influencer an. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Die Themen könnten dich ebenfalls interessieren: