Hier gibt's alle News rund ums "Dschungelcamp 2019" und die Teilnehmer der angesagten RTL-Show!

Update: 28. November 2018

"Dschungelcamp" 2019: Termine für Start und Finale

In einigen Wochen ist es schon so weit: Die Dreharbeiten zum "Dschungelcamp" 2019 werden beginnen. Jetzt stehen die konkreten Termine für den Start und das Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" fest. Demnach startet die Sendung am 11. Januar und am 26. Januar soll dann der neue Dschungelkönig oder die neue Dschungelkönigin gekrönt werden und damit in die Fußstapfen der diesjährigen Gewinnerin Jenny Frankhauser (26) treten.

Das sollen die Kandidaten fürs "Dschnungelcamp" 2019 sein

Nach und nach sickern immer mehr Infos zu den Kandidaten für die neue Staffel durch: Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis (43) und „SOKO 5113“-Darstellerin Doreen Dietl (44) sollen Gerüchten zufolge zusammen mit TV-Millionär Bastian Yotta (43) in den Busch ziehen, den ihr auch schon von "Adam sucht Eva" kennen dürftet. Neben "Alf"-Synchronsprecher Tommi Pieper (77) heißt es auch von der ehemaligen DSDS-Gewinnerin Annemarie Eilfeld (28), dass sie bald das Camp bewohnen sollen. Weibliche Verstärkung bekommt die Sängerin offenbar von Ex-GNTM-Superzicke Gisele Oppermann und dem einstigen Sex-Symbol Sibylle Rauch (58), sowie der ehemaligen DSDS-Teilnehmerin Emilija Mihailova (29). Auch Domenico de Cicco (35) soll nach Australien fliegen - ihn kennt ihr von "Die Bachelorette" und "Bachelor in Paradise". Offiziell bestätigen wird RTL die Kandidaten jedoch wie immer erst kurz vor der Abreise der Stars ans andere Ende der Welt im Januar.

Traurig: Eigentlich sollte auch TV-Auswanderin Daniela Büchner (40) beim "Dschungelcamp 2019" dabei sein. Weil vor wenigen Tagen aber völlig unerwartet ihr Mann Jens Büchner (ebenfalls ehemaliger Dschungelcamper) an Lungenkrebs gestorben ist, soll sie ihre Teilnahme abgesagt haben.

Update: 09. Oktober 2018

"Dschungelcamp" 2019: Steht die erste Kandidatin fest?

Ein bisschen dauert es noch, bis die sage und schreibe 13. Staffel von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ auf RTL startet. Trotzdem verdichten sich so langsam die Spekulationen, wer diesmal ins Dschungelcamp einziehen könnte. Noch ist nichts offiziell bestätigt, doch einige Fans vermuten, dass Klaudia Giez – besser bekannt als Klaudia mit K, Anfang 2019 eine Bewohnerin des australischen Urwalds werden könnte.

Auf Nachfrage eines Fans über die Q&A-Funktion in Instagram, ob sie denn von RTL bereits eine Anfrage erhalten habe und ob sie ins Dschungelcamp 2019 einziehen wird, hielt Klaudia sich bedeckt: Sie antwortete nur mit einem Smiley. Nach einem „Nein“ klingt das also nicht unbedingt.

Instagram/klaudiagiez

Feststeht jedenfalls: Der quirlige Rotschopf würde den Dschungel mit Sicherheit ganz schön aufmischen – denn das machte Klaudia mit K auch schon in der 13. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“! Mit ihrer immer gut gelaunten und manchmal auch leicht verrückten Art rockte die 21-jährige Berlinerin die Show, wurde zu Heidis Liebling und schaffte es fast bis ins GNTM-Finale. Jetzt hoffen die Fans natürlich, dass die Gerüchte stimmen und Klaudia bald wieder im TV zu sehen ist. Langweilig würde es den anderen Campern im Dschungel mit Sicherheit nicht werden ;)

"Dschungelcamp" 2019: Erster Hinweis zu Kandidaten

Die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich halten die Zuschauer täglich live aus dem australischen Dschungel auf dem Laufenden. Nur noch wenige Monate, dann geht es endlich wieder los. Zwölf Promis werden in ein kleines Camp in der Nähe von Murwillumbah (Australien) gesperrt und dürfen sich knappe zwei Wochen ungehemmt ihrer plötzlich wiedergewonnenen Popularität erfreuen. Wer ins Camp zieht, wird gehütet wie ein Staatsgeheimnis. Doch jetzt gibt's endlich den ersten Hinweis auf den Cast der 13. Staffel. Auf Facebook meldet sich RTL-Kultmoderatorin und IbeS-Urgestein Sonja Zietlow zu Wort: "Heute wird es spannend.... uiuiui.... Ich werde tatsächlich heute erfahren, wer uns im Dschungel im Januar so alles beglücken wird... drückt die Daumen, dass wir gute Performer und Charaktere bekommen. Aber verraten darf ich nichts. Sag ich Euch gleich!"

"Dschungelcamp" 2019: Die Moderatoren

Natürlich nicht. Klar ist nur, dass das Moderatorenduo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich wieder am Start sein wird. Zietlow ist das Urgestein der RTL-Show. Bereits seit der ersten Staffel, damals noch mit dem viel zu früh verstorbenen Dirk Bach, lästert sie aus dem Baumhaus. Doch auch auf Änderungen dürfen sich die Dschungelfans freuen. So will RTL mit mehr Geld größere Stars locken. Auch eine Siegprämie soll nach Informationen der Bild eingeführt werden. In den letzten Jahren hatten größere Stars immer wieder abgesagt, das soll mit der Verbesserung der Finanzen anders werden. Vielleicht sollte RTL auch direkt mal Otto einplanen. Der Komiker hatte im Mai in einem Interview gesagt, dass er sich eine IbeS-Teilnahme gut vorstellen könne – man müsse ihn nur mal fragen: "Ob ich ins Dschungelcamp ginge? Selbstverständlich, aber man hat mich noch nicht gefragt", so der 69-Jährige. Fraglich jedoch, ob er bei einer Anfrage wirklich mitmachen.

"Dschungelcamp 2019": Absage dieser Stars

Ein anderer Promi wird aber definitiv nichts ins Dschungelcamp 2019 gehen. Schlagersänger Tony Marshall sagte seine Teilnahme ab. Ebenso auch Schlagerprinzessin Vanessa Mai. Die 26-Jährige spielte schon eine Gastrolle in der Kultsoap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Ins Dschungelcamp will sie jedoch nicht ziehen, wie sie dem Kölner Stadtanzeiger erklärte. "Klares Nein. Ich wüsste nicht, was ich da machen sollte. Aber ich guck mir das schon an."

Das könnte dich auch interessieren: