Monatshoroskop Januar Wassermann

Wassermänner (21.1. – 19.2.) legen einen Powerstart ins Jahr 2020 hin! Du startest mit einer umwerfenden Energie und jeder Menge Ideen in den Januar. Du willst in diesen Wochen Dinge tun, die vor allem dir und nicht unbedingt auch anderen gefallen. Dafür bist du sogar bereit, dich mit einigen deiner Leute anzulegen, wenn es sein muss. Geh aber nicht zu eigensinnig vor! GiRL!-Tipp: Gesunde Ernährung, viel Sport und ausreichend Ruhe – eigentlich ist es gar nicht so schwer, fit und gesund zu bleiben.