Monatshoroskop Januar Jungfrau

Das neue Jahr verlangt Engagement von allen Jungfrauen (24.8. – 23.9.): Wenn du jetzt dein Bestes gibst, dann wirst du dafür belohnt werden! Ob du dich dabei lieber in der Liebe, bei Freundschaft und Familie oder in der Schule voll reinhängst – das kannst du selbst entscheiden und hast es selbst in der Hand, wo es bei dir vorangehen soll. Dein Einsatz zahlt sich aus! GiRL!-Tipp: Gönn dir nach den Festtags-Völlereien ein entspanntes Bad oder einen langen Spaziergang.