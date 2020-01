Monatshoroskop Januar Steinbock

Mega! Das neue Jahr bietet Steinböcken (22.12. – 20.01.) neue Kraft und zeigt dir bisher ungesehene Wege auf, die du gehen solltest. Wie wäre es etwa mal mit einem alternativem Schulweg oder einem neuen Hobby? Solche Abwechslungen können kreative Ideen entstehen lassen. Und möglicherweise begegnet dir so auch ein Schwarm, von dem du nichts geahnt hast. 2020 begegnen einige Sternzeichen ihrer großen Liebe, vielleicht findest auch du dein Liebesglück. GiRL!-Tipp: Es sieht so aus, als hättest du die finanzielle Durststrecke und gähnende Leere in deinem Geldbeutel überstanden. Doch auch wenn dein Portemonnaie endlich mal wieder voll ist, solltest du deine Ausgaben weiterhin schön überwachen.