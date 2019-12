Steinbock

In Sachen Liebe lief es 2019 leider nicht so gut bei den Steinbock-Damen. Hier mal ein Flirt, da mal ein Kuss – mehr war nicht drin bei den Steinböcken. Da Steinbock-Girls tief in ihrem Inneren doch seher romantisch sind, hat es sie etwas frustriert, dass es im letzten Jahr nicht so richtig klappen wollte mit der großen Liebe. Aber hier gilt auf jeden Fall: neues Jahr, neues Glück. Ob es nun ein Schulkamerad ist oder eine neue Begegnung im Freundeskreis – Steinbock-Mädels dürfen sich auf tolle Dates freuen, aus denen ganz easy mehr werden kann...

Wassermann

Der Wassermann ist ein super offenes und kontaktfreudiges Sternzeichen. Wassermann-Girls haben am liebsten immer viele Menschen um sich herum und unternehmen jeden Tage spannende Dinge. Eine feste Beziehung war bisher nicht so das Ding der Wassermann-Mädels. Viel lieber haben sie ihre Freiheiten genossen und ihre Tage so geplant, wie sie grade Lust hatten. Dabei hatten sie eigentlich eher weniger Lust, sich von einem Boy abhängig zu machen und auf ihn Rücksicht nehmen zu müssen – bis jetzt! 2020 wird sich das nämlich ändern. Mr. Perfect taucht plötzlich im Leben der Wassermann-Mädels auf und aus einem harmlosen Flirt wird plötzlich viel, viel mehr.

Stier

Die Chance, 2020 ihren Lieblingsmenschen zu treffen, ist für Stier-Girls ganz besonders groß. Stiere sind nämlich super offen und lernen gerne neue Menschen und Dinge kennen. Ihre Abenteuerlust kennt keine Grenzen. So fällt es den Stier-Mädels auch nicht schwer, Boys zu treffen. Und 2020 wird das ein ganz besonderer Boy sein, der die Stier-Girls sofort flasht und in seinen Bann zieht. Seid also besonders im April und Mai aufmerksam, liebe Stier-Mädels, in diesen Monaten ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euren Lieblingsmenschen trefft, am allergrößten.