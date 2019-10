Millie Bobby Brown & Drake

Für diese Freundschaft kassierte "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown einen heftigen Shitstorm … Aber Rapper Drake ist nunmal ihr bester Freund! Und dazu steht die Schauspielerin. "Ich habe ihn in Australien kennen gelernt", verriet Millie in einem Interview und lobte den Musiker in den höchsten Tönen: "Er ist einfach fantastisch, ein toller Freund und ein Vorbild für mich", sagte sie. Wie cute! Und auch Drake scheint die Freundschaft mit Millie total abzufeiern und postete deshalb schon im November letztes Jahr ein Pic mit der Schauspielerin bei Instagram.