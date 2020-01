Mit 12 Jahren hat sich Millie Bobby Brown, für ihre Rolle der "Elfie" in dem Netflix-Hit "Stranger Things", ihre langen Haare abrasiert! Gerade für ein Mädchen in so jungen Jahren, war das sicherlich ziemlich krass. Aber Millie brennte auf die Filmrolle und wusste schon sehr früh, dass sie Schauspielerin werden möchte. Mittlerweile ist sie ein gefeierter Mega-Star, hat ihre eigene Kosmetik-Linie und nun proudziert Millie Bobby Brown auch noch ihren eigenen Netflix-Film!