Mero: Bereits im Januar zog er sich zurück

Im letzten Jahr war Mero noch Dauerthema. Jeder berichtete über den Rapper und auch Mero selbst, meldete sich per Instagram oftmals zu Wort. Anfang des Jahres wurde es dann jedoch etwas stiller um ihn. Er entschied sich für eine Pause und zog sich den Januar komplett zurück. Anschließend meldete er sich back und machte in einem Livestream mit Loredana seinen Fans große Hoffnung: Gemeinsam verkündeten sie Anfang April: Loredana & Mero wollen zum zweiten Mal gemeinsame Sache machen und werden safe einen weiteren Song rausbringen! Seit Dienstag ist er allerdings plötzlich komplett von der Bildfläche verschwunden. Fans sind besorgt und fragen sich seitdem, „Mero, wo bist du?!“ Jetzt spricht sein Kumpel Mucho Klartext!

Auf Instagram sucht man Mero seit Dienstag Abend vergeblich. Instagram

Mero löscht sein Instagram-Profil!

Seit Dienstagabend ist Mero wie vom Erdboden verschluckt. Seinen Instagram-Account mit über 2,5 Millionen Followern hat der Rapper deaktiviert und sich damit ohne ein einziges Wort verabschiedet. Krass! Dieses Verhalten bereitet auch seinen Fans große Sorgen. Nun äußert sich Meros Kumpel Mucho und antwortet auf die vielen Fragen nach seinem engen Freund.

In seiner Insta-Story gibt Meros Kumpel Muco jetzt ein Statement zu seinem Verschwinden. Instagram @mucho_428

Jetzt spricht Meros Kumpel Mucho Klartext!

Mucho macht in seiner Insta-Story deutlich: Mero geht es gut! Auch gibt er zu verstehen, dass ihm nichts zugestoßen ist und sein Kumpel nicht wirklich verschwunden ist. Super ironisch gibt er bekannt: „Also wir glauben, dass er entführt wurde, aber wir hoffen, dass wir ihn bald wiederfinden.“ Fans können also wieder aufatmen. Scheint so, als dürfte es keinen Grund zur Sorge geben. Wir sind gespannt, ob sich der „Wolke 10“ -Rapper bald wieder mit mega Neuigkeiten zurückmeldet!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!