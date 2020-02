Meghan Trainor: Niall Horan war schneller

Fast vier Jahre mussten Meghan Trainors Fans auf neue Musik warten. Dass die Blondine richtig was auf dem Kasten hat, bewies sie schon in der Vergangenheit. Ihr Song "No Excuses" schaffte es sogar auf die BRAVO Hits 101. Vergangene Woche veröffentlichte die 26-Jährige dann endlich ihr lang ersehntes, drittes Studioalbum "Treat Myself", das eigentlich schon für 2018 versprochen wurde. Einer der absoulten Top-Titel des Albums "Nice To Meet Ya" ist in einer Kollabo mit Rapperin Nicki Minaj entstanden. Doch noch lange bevor sie den Song veröffentlichte, hatte sich ein anderer den Songtitel schon unter den Nagel gerissen …

Meghan Trainor: Fieser Titelklau

"Ich war super sauer!“, erzählt Meghan einem amerikanischen Radiosender. „Ich habe meinen Song bereits vor Jahren geschrieben und dann passiert sowas.“ Es war nämlich kein Geringerer als Niall Horan, der bereits im Oktober 2019 einen Song mit genau demselben Titel veröffentlichte. 😯 Nachdem bekannt wurde, dass One Direction eine Pause eingelegt, ist Niall Horan mit seiner Solo-Musik mega erfolgreich. Meghan Trainor war geschockt und überlegte sogar den Titel ihres Songs zu ändern. „Aber es gab einfach keinen anderen Titel, der so gut zu unserem Song passte", erinnert sich die Künstlerin. Obwohl Meghan Trainor natürlich trotzdem alles andere als amused war, fließt zwischen den beiden Musikern kein böses Blut. „Ich mag Niall wirklich gerne. Er ist total nett! Jedes Mal, wenn wir uns sehen, verstehen wir uns super", stellt die 26-Jährige klar. "Ich konnte es ja nicht ändern. Seine Fans hören nun eben auch meinen Song, obwohl sie denken, dass sie damit Nialls Song supporten", lacht die Musikerin und erzählt weiter, "zumindest wird der Song so oft gestreamt." Wir sind gespannt, welcher der beiden am Ende wohl vorne liegt 😉

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!