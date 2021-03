Die Plastikstrohhalme von McDonald’s gehören der Vergangenheit an – so wollte es das Unternehmen zumindest gerne haben. Plastik ist – wie wir ja alle wissen und wovon die Meere ein Lied singen können – allerdings ganz schön hartnäckig! Und so haben sich findige Halm-Besitzer*innen gedacht: Etwas, das nicht mehr hergestellt wird, hat automatisch einen hohen Sammlerwert. Schaut man auf eBay Deutschland und in Großbritannien nach, scheinen sie damit nicht Unrecht zu haben. 😂

McDonald’s Plastikstrohhalme für hunderte Euro bei eBay

Früher gab's die umsonst zum "Happy Meal" 🥺 eBay

Wer gerade noch ein paar Plastikstrohhalme von McDonald’s übrig hat, der könnte auf einigen hundert Euro sitzen! 😱 Denn neben einem nostalgischen Wert sind die Halme inzwischen ziemlich selten, da die Fast-Food-Kette selbst keine mehr herstellt. Bei eBay Deutschland hat eine Person einen „sehr seltenen vintage“ McDonald’s-Strohhalm für satte 999,99 Euro eingestellt! Verrückt? Vielleicht, aber in Großbritannien hat damit mindestens ein Mensch richtig Geld verdient: Dort sammeln sich inzwischen 20 Anzeigen, deren Preisspanne von wenigen Pfund bis hin zu satten 5.000 Pfund (umgerechnet ca. 5.900 Euro) liegt. Eine Person hat es tatsächlich geschafft, drei dieser Strohhalme für je 4.500 Pfund zu verkaufen. Wow! Immerhin bietet dieser Mensch den Versand und die Verpackung kostenfrei an. 😂 Wenn du einen Strohhalm hast, solltest du den vielleicht dort verticken. 😉

Ist die Menschheit verloren?

Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie es sein kann, dass Menschen nun das Plastik horten, wo es bald endlich verboten ist. Immerhin gehört Plastik zu einem der 5 größten Umweltprobleme unserer Zeit! Für diejenigen sei gesagt: Der Strohhalm mag für Unsummen weiterverkauft werden, doch als „vintage“ Sammlerobjekt kann man zumindest stark hoffen, dass der Halm – anders, als viele andere Dinge – nicht im Meer landet. Wenn eines Tages Strohhalme nur noch ein Objekt für Museen und Sammler*innen sein sollten, dann hat die Welt und die Menschen auf ihr doch noch rechtzeitig die Kurve bekommen. Sehen wir diese Entwicklung also als ein gutes Zeichen an! 😋