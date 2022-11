Matthias Schweighöfer: Zurück zur Ex

Liebescomeback im Hause Schweighöfer. Auf der "Romy"-Verleihung in Wien turtelte Matthias Schweighöfer mit seiner Ex ganz offen. Geht da mehr?

Seit einem Jahr sind Matthias Schweighöfer und seine Ex Ani Schromm getrennt. Nun kamen sie gemeinsam zur "Romy"-Verleihung in Wien. "Wir sind hier im Urlaub, deshalb hängen wir heute mal zusammen rum", erklärte der Schauspieler. Doch irgendwie sah das nicht nur nach Freundschaft aus. Die Eltern einer dreijährigen Tochter gaben sich sehr vertraut an diesem Abend. Ani gab ihrem "Ex" sogar ein kleines Küsschen.

Sind die beiden nun Freunde oder ein Paar? Matthias kenne viele, die nach einer Trennung auch Freunde bleiben können. "Das geht nicht immer gut, aber ab und zu schon", sagt der 32-Jährige.

Der Blondschopf hatte in Interviews immer wieder beteuert, dass die Trennung zu der Mutter seines Kindes nicht in Stein gemeißelt sei. Töchterchen Greta hatte auch nach der Trennung viel von ihrem Papa. Matthias Schweighöfer besuchte seine Ex und die Tochter regelmäßig. Sie verbrachten in Berlin viel Zeit miteinander.

Auf die Frage, ob Matthias nun Single sei oder was da los ist, sagte er: "Diese Frage lasse ich offen." Also nur Freundschaft mit Ani? Und dann Matthias' Knaller-Aussage: "Wir lieben uns sehr und haben zusammen ein Kind und freuen uns." Danach ein verschmitztes Lächeln. Das hört sich ziemlich nach Liebescomeback an! Die kleine Greta würde sich über "Mama und Papa vereint" sicher freuen!

