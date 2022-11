Mary-Kate Olsen über die "Full House"-Zeit!

Die Schauspielerin erinnert sich gerne an die Serie - und schaut sie manchmal noch im TV!

Kaum eine Serie läuft heute noch so lange wie "Full House" - von 1987 bis 1995 sorgten Familie Tanner & Co. für gute Laune im Wohnzimmer, und seit Ende der Serie wird garantiert immer auf irgendeinem Sender eine Wiederholung ausgestrahlt.

Einen besonderen Bezug haben Mary-Kate und Ashley Olsen (22) zu "Full House". Mit nicht einmal einem Jahr übernahmen sie gemeinsam die Rolle der Michelle Tanner - und wuchsen praktisch vor der Kamera auf.

"Wir haben im Prinzip vor der Kamera gelernt zu sprechen, indem wir die Worte und Bewegungen von jemand anderem nachgemacht haben", erinnert sich Mary-Kate laut "Interview"-Magazin. Belohnt wurden die Olsen-Twins mit Gummibärchen: "Wir sind zu den Gummibärchen gekrabbelt oder haben nach ihnen gegriffen", so MK. Und schon war die Szene im Kasten!

Aber wie wurden die Szenen zwischen den Zwillingen aufgeteilt? "Als wir jünger waren, ging es hauptsächlich darum, wer nicht vor der Kamera heulte", erklärt Mary-Kate. "Als wir älter wurden, wurde nach Spaß-Szenen unterteilt. Wenn es zum Beispiel eine Szene ging, in der es Kuchen zu essen gab, oder in der man auf einem Elefanten reiten durfte . . . Sie haben immer dafür gesorgt, dass es fair zuging."

Und auch heute noch haben Mary-Kate und Ashley ihren Spaß an der Serie: "'Full House' kommt wirklich ständig im Fernsehen", so MK. "Letztes Jahr hat Ashley bei mir übernachtet und ich bin um sieben Uhr morgens zur Titelmusik aufgewacht. Ich habe nur gemeint, 'Was machst du da?'" Mitsingen kann Mary-Kate aber nach all den Jahren trotzdem nicht: "Ich kenne den Text nicht so genau", gibt sie zu.