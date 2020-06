"Ach Homi" würde die verliebte Marge jetzt wohl sagen, wenn sie sehen würde, dass sie und ihr Ehemann "Homer" zu unseren schönsten Liebespaaren gehören! Schließlich begleiten "Die Simpsons" uns schon seit über 30 Jahren. Am 17. Dezember 1989 wurde die allter erste Folge in den USA ausgestrahlt udn ist damit die am längsten ausgestrahlte Zeichentrickserie! Echte Fans haben natürlich nie eine Folge der "Simpsons" verpasst!