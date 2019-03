Maleficent 2: Neues Filmplakat sorgt für Aufregung!

Juhuuu – es gibt Grund zum Jubeln. Der zweite Teil von "Maleficent" startet deutlich früher in den deutschen Kinos als erwartet.

"Maleficent – Herrin des Bösen": Termin wurde vorverlegt

Das sind wohl mit Abstand die besten News des heutigen Tages. Unser Lieblings-Disney-Bösewicht Maleficent kehrt mit einem zweiten Teil zurück und das bereits eher als erwartet! Disney veröffentlichte auf seinem offiziellen Instagram-Account ein neues Filmplakat, das ordentlich für Furore sorgte. Statt Ende Mai 2020 hext sich "Maleficent – Herrin des Bösen" nun schon am 18. Oktober 2019 in die Kinos, also kanpp über sieben Monate früher.

"Maleficent – Herrin des Bösen": Erste Bilder vom Set

Im zweiten Teil spielt wieder Sam Riley (Diaval, Maleficents treuen Helfer), Imelda Staunton, Juno Temple und Lesley Manville bilden erneut das Feen-Trio. Neu dabei ist Michelle Pfeiffer als Königin Ingrith. Die Schauspieler posten bereits fleißig Bilder vom Set. Seht selbst:

Hier geht's zum Trailer:

