Den "Köln 50667"-Stars Maddy Nigmatullin und Danny Liedtke stand ein mega trauriger Abschied bevor.

"Köln 50667": Serien-Aus

Seit 2017 steht Paul Griffig als Flo bei "Köln 50667" vor der Kamera. Nun gab der beliebte Seriendarsteller sein AUS bekannt. In seiner Rolle als Flo bei "Köln 50667" ermittelte er in den vergangenen Monaten auf eigene Faust im Mordfall Felix (Dominik Hortig) und half Lina (Maddy Nigmatullin) bei der Suche nach ihrem Peiniger. Doch nun ist als Aus und Vorbei! Die letzte Folge mit ihm war total dramatisch und ging einem ans Herz. Lina macht sich auf, um sich schweren Herzens von Flo zu verabschieden. Sie will seinem Glück nicht im Weg stehen. Doch der Abschied läuft nicht so wie gedacht und es kommt zu einem heftigen Streit zwischen den beiden. "Ich habe mir einfach so sehr gewünscht, dass Lina es sich anders überlegt und dass wir zusammenbleiben. Aber was ich auch versucht habe, sie hat mich immer mehr von sich weggestoßen und das war es jetzt einfach", erklärt der Fanliebling hinterher resigniert. Während Flo danach festentschlossen ist, Köln für immer zu verlassen, erkennt Lina, dass sie dabei ist einen schlimmen Fehler zu begehen. Doch sie konnte ihre große Liebe nicht aufhalten.

Maddy Nigmatullin: Trauriger Abschied

Flos Aus sorgt für Unmut unter den Zuschauern. Auf Instagram häufen sich die Kommentare enttäuschter Fans: "Ich will nicht das Flo kein Teil mehr von Köln ist, er spielt seine Rolle so toll" und "Wenn Flo weg geht, guck ich kein Köln mehr" heißt es da. Doch nicht nur die Fans der beliebten Serien waren traurig über das Serien-Aus auch seine Kollegen Danny Liedtke aka Kevin und Maddy Nigmatullin aka Lina verabschiedeten sich rührend von ihrem Freund und Kollegen. Maddy teilte auf ihren Instagram-Account zahlreiche Bilder mit Paul und schrieb folgende Worte dazu: "Flina endgame! Die wohl dramatischste Lovestory geht nun zuende. Und es tut mir leid euch sagen zu müssen das es leider kein Happyend gibt...Wo soll ich nur anfangen... @paulgriffig du warst, bist & wirst immer wie mein großer Bruder sein! (Klingt richtig komisch wenn man mal bedenkt was wir alles zusammen gespielt haben aber das ist die Wahrheit) ! Wir haben uns immer wie Geschwister gesehen. Ich will dir einfach nur Danke sagen ! Danke Paul für die letzten 2,5 Jahre ! Du warst am Set meine Bezugsperson ! Von Anfang an haben wir uns gut verstanden und während dieser Zeit haben wir uns nie gestritten obwohl wir fast jeden Tag 12 Stunden zusammen gearbeitet haben. Danke für deine Professionalität, deine Lockerheit, deine Sprüche die mich immer zum lachen gebracht haben (ich mich aber auch oft gefragt habe ob der Junge auf den Kopf gefallen ist), dein Vertrauen in mich & Danke für deine aufrichtige Freundschaft. Wir beide haben etwas ganz großes geleistet und auf die Beine gestellt! Wir haben so viele Menschen mit unserer Geschichte berührt, nerven strapaziert und viele zum Lachen gebracht ! Und das kann uns niemand nehmen, daran werden wir uns ewig erinnern ! Bis ganz bald Polli Love M."

Danny Liedtke: Trauriger Abschied

Und auch Danny Liedtke verabschiedete sich mit liebevollen Worten von seinem Buddy. In seiner Instagram-Story teilte er das erste gemeinsame Selfie der beiden auf Instagram aus dem Jahr 2017 und schrieb dazu: "Pass auf dich auf Bro und alles Gute auf deinem Weg den du gehst. Wir werden dich vermissen." Und Danny wär nicht er selbst, wenn er nicht noch ein gemeinsames Abspack-Video von ihm und Paul mit seiner Community geteilt hätte. Wir sind uns sicher, dass diese Männerfreundschaft auf Ewig hält.

