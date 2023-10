"Lupin": Alle Infos zu Staffel 4

Leider steht noch nicht fest, ob es eine vierte Staffel geben wird. Da die dritte Staffel erst vor knapp einer Woche (Stand 21.10.23) veröffentlicht wurde, wird Netflix die Zahlen nach den ersten vier Wochen abwarten und dann entscheiden, ob sie einer Fortsetzung der Serie grünes Licht erteilen oder nicht. Showcreator George Kay hat die Möglichkeit einer vierten Staffel bereits in einem Interview abgewogen: "Wir haben natürlich sehr hart an diesen Staffeln gearbeitet, und dann müssen wir sehen, wie die Welt darauf reagiert. Ich will nicht für Damien [Damien Couvreur, Vizepräsident für Serien in Frankreich] sprechen, aber er muss das einkalkulieren. Aber wenn man die Dynamik zwischen den Charakteren entwickelt, baut man diese Serien so auf, dass sie ein langes Leben haben können, damit man nicht in die Enge getrieben wird oder ein Problem damit hat, sie fortzusetzen. Es ist schwieriger, eine Serie in die Länge zu ziehen, die nicht darauf ausgelegt ist, immer weiterzulaufen. Wir hatten eine sehr ehrgeizige Grundlage dafür. Es hat also definitiv den Umfang, wenn er benötigt wird." An Ideen würde es also nicht scheitern… Je nachdem, ob und wie schnell Staffel 4 von "Lupin" bestätigt wird, könnten wir mit dieser eventuell im Herbst 2024 rechnen.