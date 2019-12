Webstar Luisa a.k.a. Lulusdreamtown isst vegan. Der "Girls support Girls"-Star litt jahrelang an einer Essstörung, wobei die Umstellung zur rein pflanzlichen Ernährung eine große Stütze in ihrem Kampf dagegen war! Vor ein paar Jahren hat Lulu angefangen, sich mit dem Thema Selbstliebe zu beschäftigen. Auch deshalb lebt sie, seit sie 15 ist, vegan. "Wer bewusst lebt und bewusst handelt, kann nahezu alles erreichen, was er möchte", sagt die Influencerin. Toll!